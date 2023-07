Deniz Kurku (li.), SPD-Landtagsabgeordneter für Delmenhorst, appelliert eindringlich an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), dazu beizutragen, die Kindergrundsicherung umzusetzen. Foto: Frederik Grabbe/imago/Political-Moments up-down up-down Appell an Bundesfinanzminister Lindner Deniz Kurku: Darum ist die Kindergrundsicherung für Delmenhorst so wichtig Von Frederik Grabbe | 17.07.2023, 09:37 Uhr

Die Ampel-Koalition streitet in Berlin über die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung. Dass diese für Delmenhorst besonders wichtig ist, betont jetzt der Delmenhorster Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (SPD) in einem Brief an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Und stellt eine klare Forderung.