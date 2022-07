Die Polizei hat einen Ladendieb nach seiner Tat bei Kaufland in Delmenhorst gefasst und in eine JVA gebracht. (Symbolfoto) FOTO: Melanie Hohmann up-down up-down Zur Fahndung ausgeschrieben Ladendieb nach Tat bei Kaufland in Delmenhorst direkt ins Gefängnis gebracht Von Melanie Hohmann | 20.07.2022, 13:34 Uhr

Ein 43-jähriger Mann wollte bei Kaufland an der Stedinger Straße geklaute Waren an der Kasse vorbeiführen. Sein Plan ging schief – kurz darauf fand er sich in einem Gefängnis wieder.