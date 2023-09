Wegen schweren Gewalttaten an einer heute 61 alten Delmenhorsterin muss ein 37-Jähriger im Gefängnis bleiben. Das hat eine Berufungskammer des Landgerichts Oldenburg entschieden und zugleich das erstinstanzliche Urteil des Amtsgerichts Delmenhorst vollumfänglich bestätigt: dreieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung.

„Nie zuvor ein übler zugerichtetes Gesicht gesehen“

Die Tat hatte sich in der Wohnung der 61-Jährigen zugetragen. Der damals wohnungslose Angeklagte soll mit ihr eine recht enge Beziehung gehabt und sich einige Monate bei ihr aufgehalten haben. An einem Freitagnachmittag im November 2021 soll der auch bei früheren Gelegenheiten impulsiv auftretende Mann – möglicherweise weil er sich beim Telefonieren gestört fühlte – ausgerastet sein und die zierliche Frau mit Faustschlägen sowie der Kante eines Smartphones so schwer verletzt haben, dass ein Polizist und eine Arzthelferin dem Gericht sinngemäß berichtet hatten, dass sie nie zuvor ein übler zugerichtetes Gesicht gesehen hätten.

Die Brutalität erschien so schwer, dass die Verantwortlichen im Vorfeld auch überlegt hatten, die Tat gleich vor dem Landgericht Oldenburg anzuklagen. Die Staatsanwaltschaft soll gar eine Anklage wegen versuchten Totschlags geprüft haben. Auch wurden Ermittlungen wegen Vergewaltigung an der 61-Jährigen geführt, diese aber eingestellt, weil sich die Frau laut eigener Aussage dabei nicht gewehrt hatte: Sie sei von den Schlägen noch so benommen gewesen, dass sie es einfach über sich ergehen habe lassen.

Opfer traute sich tagelang nicht aus der Wohnung

Und auch Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung hatten nicht zu einer Anklage geführt. Nach der Gewalttat an einem Freitagnachmittag habe sich das schwerverletzte und nur notdürftig versorgte Opfer zwar aus Angst vor einer ähnlichen Reaktion des Angeklagten zweieinhalb Tage nicht aus dem Haus getraut und erst Montagfrüh – als der Angeklagte geschlafen haben soll – zum Arzt schleichen können. Doch während dieser Zeit war die Wohnungstür wohl unverschlossen, der Angeklagte auch wieder recht ruhig – daher auch keine Freiheitsberaubung.

Die Gewalttat aber hatte das Amtsgericht geahndet und dabei den Antrag der Staatsanwaltschaft um ein halbes Jahr überboten. Und das völlig zurecht, wie jetzt die Berufungskammer urteilte.

Angeklagter könnte nach Tunesien abgeschoben werden

Allerdings kündigte Verteidiger Patrick Katenhusen nach der Entscheidung der Berufungskammer an, das Rechtsmittel der Revision einzulegen. Die Beweislage gegen seinen die Tat schweigend bestreitenden Mandanten sei nicht ausreichend: Polizei und Staatsanwaltschaft hätten in ihren Ermittlungen einen anderen Täter überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und von einer Videoaufzeichnung aus dem Treppenhaus des Mehrparteienhauses habe sich die Polizei lediglich wenige Stunden Material gesichert und den Rest einer automatischen Löschung überlassen. Über seine Einwände muss jetzt das Oberlandesgericht Oldenburg (OLG) urteilen. Sollte das OLG die Revision verwerfen, wird der Angeklagte, ein Tunesier, wohl abgeschoben.