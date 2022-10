Jürgen Waßer strebt erstmals das Landtagsmandat auf CDU-Ticket an. Foto: Oliver Saul up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Jürgen Waßer braucht Delmenhorster Direktmandat für CDU-Sitz im Landtag Von Thomas Breuer | 04.10.2022, 15:23 Uhr

Um für Delmenhorst auf CDU-Ticket in den Niedersächsischen Landtag einzuziehen, muss der 59-jährige Jürgen Waßer am 9. Oktober das Direktmandat holen. Der Selbstständige glaubt an diese Chance - auch wegen seiner Berufserfahrung.