Waren im vergangenen November bei der Legobörse dabei: David Mikota hat mit seinen Söhnen Hugo und Eddie (von links) Star-Wars-Figuren gekauft. Foto: Birgit Stamerjohanns up-down up-down Termin am 8. April 2023 Lego- und Playmobilbörse kehrt in Delmenhorster Markthalle zurück Von Frederik Grabbe | 06.04.2023, 09:46 Uhr

In der Delmenhorster Markthalle kann am 8. April 2023 der eigene Spieltrieb ausgelebt werden. An dem Tag kehrt zum 18. Mal die Lego- und Playmobil-Börse zurück. Das wird geboten.