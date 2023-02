In Wiefelstede wollte die Grundschule eine Vier-Tage-Woche einführen. Symbolfoto: dpa/Picture Alliance up-down up-down Fachkräftemangel an Schulen So steht es um die Lehrerversorgung in Delmenhorst und Ganderkesee Von Sebastian Hanke | 16.02.2023, 18:03 Uhr

In Wiefelstede wird an einer Grundschule wegen des Lehrermangels über die Einführung einer Vier-Tage-Woche diskutiert. Wie ist die Situation in Delmenhorst, Ganderkesee und im Landkreis Oldenburg?