Über den Namen der Lettow-Vorbeck-Straße in Annenheide sind schon öfter politische Debatten geführt worden. Archivfoto: Andreas Nistler up-down up-down Erbe aus der Kolonialzeit Neuer Vorstoß zur Umbenennung der Lettow-Vorbeck-Straße in Delmenhorst Von Thomas Breuer | 14.05.2023, 07:25 Uhr

Der Name der Lettow-Vorbeck-Straße in Annenheide erinnert an einen grausamen Kolonialherrn. Jetzt gibt es einen weiteren Anlauf für eine mögliche Namensänderung.