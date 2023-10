Partyreihe soll in Markthalle ziehen Letzte „Child of 90s“-Party im Cabarelo in Delmenhorst am 4. November Von Jasmin Johannsen | 20.10.2023, 10:57 Uhr Alper Samanci veranstaltet am 4. November wieder die „Child of 90‘s“-Party im Cabarelo. Foto: Archiv/Sebastian Hanke up-down up-down

Feierfreudige sollten sich diesen Tag in Delmenhorst vormerken: Am 4. November kehrt die Party-Reihe „Child of 90s“ zurück ins Cabarelo. Danach will der Veranstalter in eine neue Location.