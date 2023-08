So schön und so groß ist sonst kein Flohmarkt in Delmenhorst – und das wollen die Macher des Hasberger Hökermarktes am Sonntag, 27. August, eindrucksvoll in Erinnerung rufen. Zuletzt gab es den Hökermarkt in voller Pracht 2019 vor Corona, 2022 dann einen kleineren Neustart mit Ständen ausschließlich auf den Höfen. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr wird wieder auf großer Bühne gefeilscht, und laut verantwortlichem Hasberger Verkehrsverein sind 380 Standplätze vergeben.

50-köpfiges Helferteam am Start

Mehr als 15.000 Schaulustige kamen jeweils in früheren Jahren, und die Vereinsvorsitzende Brigitte Rossius hätte bei ihrer Hökermarkt-Premiere in dieser Funktion nichts dagegen, wenn der Andrang ähnlich groß werden würde. Auch dank eines rund 50-köpfigen Helferteams erwartet sie einen reibungslosen Ablauf der seit 1992 etablierten Veranstaltung.

Dass der Hökermarkt diesmal wieder üppig daherkommt, geht auf eine Befragung der Hasberger durch den Verkehrsverein zurück. Eindeutig sei sich dabei für eine erneut große Veranstaltung im Dorf ausgesprochen worden. Nur am Rand wird die Fläche laut Rossius ein wenig verkleinert: Der Mühlenkamp bleibe außen vor, jetzt konzentriere sich das Geschehen entlang der Hasberger Dorfstraße auf den Bereich von der Wassermühle bis zum Südfeld, ein Teilstück der Delmestraße eingeschlossen.

Der Eintritt ist frei

Das Publikum, das keinen Eintritt zahlen muss, darf sich nach den Worten der Vorsitzenden auf Stände ausschließlich von Privatanbietern freuen, gewerbliche Händler seien nicht zugelassen. Auch Essen und Trinken wird in großer Auswahl angeboten.

Wer sich noch mit einem privaten Verkaufsstand einreihen möchte, hat kurzfristig Gelegenheit dazu. Rossius erklärt: „Uns haben leider fünf bis sechs Absagen von eingeplanten Standbetreibern erreicht, wegen – man glaubt es kaum – Corona.“ Diese freien Flächen und ein paar andere Restplätze seien jetzt noch kurzfristig zu haben.

Hier gibt es noch einen Standausweis

Wer Interesse hat, muss sich so zeitnah bei Rossius unter Telefon (0171) 6402173 melden, dass die Standausweise am Samstag abgeholt werden können. „Denn am Samstag darf nur in den Ort fahren, wer einen Standausweis hat, und auch dies nur für die Zeit des Aufbaus.“ 35 Euro werden für den Standausweis verlangt, darin sind fünf Euro Müllkaution enthalten, wenn der Platz sauber verlassen wird. Den leicht erhöhten Standpreis begründet der Verkehrsverein mit gestiegenen Kosten für Toilettenwagen, Sanitäter und Beschilderung.

Für Besucher werden die bekannten Großparkflächen in den Bereichen Horster Weg und Schohasberger Straße/Am Südfeld eingerichtet. Wer sein Auto dort abstellt und kein Standbetreiber ist, zahlt vier Euro.