Immer wieder gibt es in der Graft große Flächen stehenden Wassers. FOTO: Marco Julius Entwässerung wieder im Gespräch Ein Lichtblick für die abgesoffene Delmenhorster Graft? Von Kai Hasse | 17.03.2022, 16:59 Uhr

Lange gab es Streit um stehendes Wasser in der Graft. Nun rückt eine Lösung in den Fokus: Der Umweltausschuss hat konkret die Chance einer Entwässerung in den Blick genommen.