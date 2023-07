Linus Jonte Gronau mit Schulleiter Stefan Nolting. Foto: Klaas Wiggers up-down up-down Pangea läuft deutschlandweit Linus Jonte Gronau vom Willms in Delmenhorst räumt bei Mathe-Wettbewerb ab Von Melanie Hohmann | 08.07.2023, 17:31 Uhr

Mathe macht dem einen Spaß, dem anderen nicht. Wer Spaß daran findet und sich in einem Wettbewerb messen will, der kann ganz nach vorne kommen. So wie Linus Jonte Gronau vom Willms-Gymnasium.