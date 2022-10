Wie läuft die Landtagswahl in Delmenhorst ab? Wir begleiten die Wahl im Liveblog. Symbolfoto: imago images/Patrick Scheiber up-down up-down Landtagswahl Niedersachsen 2022 Liveblog: So läuft die Landtagswahl in Delmenhorst und umzu Von Florian Mielke | 06.10.2022, 10:06 Uhr

In Niedersachsen wird am Sonntag, 9. Oktober 2022, ein neuer Landtag gewählt. In unserem Liveblog halten wir Sie am Wahltag über die Landtagswahl in Delmenhorst, Ganderkesee und umzu auf dem Laufenden.