Der Traum vom Millionengewinn ist für einen niedersächsischen Spielteilnehmer bei der Ziehung der Zusatzlotterie Spiel 77 am Mittwoch in Erfüllung gegangen: Alle sieben Endziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein.

So knackte er laut einer Mitteilung von Lotto Niedersachsen den Jackpot im Spiel 77 und erhält nun bundesweit als einziger Spielteilnehmer einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 in Höhe von exakt 1.477.777 Euro.

Annahmestelle in Delmenhorst

Der noch unbekannte Gewinner nahm an der Zusatzlotterie in Verbindung mit dem klassischen „Lotto 6 aus 49“ im Teilsystem und der Zusatzlotterie Super 6 für vier Ausspielungen in einer Annahmestelle von Lotto Niedersachsen in Delmenhorst teil. Bereits im April 2023 erzielte ein Spielteilnehmer aus Delmenhorst einen Millionengewinn im Spiel 77.

2023 konnten sich 18 Gewinner über Millionenbeträge freuen

Insgesamt konnten sich im laufenden Jahr 102 niedersächsische Spielteilnehmer über einen Gewinn von mindestens 100.000 Euro bei den Lotterien von Lotto Niedersachsen freuen, 18 davon in Millionenhöhe, teilte Lotto Niedersachsen mit.