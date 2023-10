Die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) verlangt zum 1. Januar 2024 von ihren Kunden höhere Entgelte für Girokonten (Privat- und Geschäftsgirokonten) sowie Privatkreditkarten. So steigt etwa der Preis für das verbreitete Kontomodell „LzO GiroKomfort“ von monatlich 7,50 Euro auf 9,50 Euro.

Kunden müssen aktiv zustimmen

Alle Kunden werden direkt angeschrieben und müssen dem neuen Preisgefüge aktiv zustimmen, um ihr Konto zu behalten. Für neu zu eröffnende Geschäftsgirokonten gelten die angepassten Konditionen bereits seit dem 1. Juli 2023, für neu zu eröffnende Privatgirokonten seit dem 11. September.

Mehr Informationen: Die neuen Preise der LzO im Detail (Auszug) größer als Größer als Zeichen Für das Privatgirokonto LzO GiroKlassik werden 4,50 Euro (bislang 4 Euro) verlangt, der Preis pro Buchung erhöht sich um fünf auf 45 Cent; das Konto LzO Giro Komfort, bei dem die Buchungen inklusive sind, kostet 9,50 Euro statt 7,50 Euro.

Für Privatkreditkarten kostet die Kontoführung monatlich bei den Produkten Basis und Standard 2,50 Euro (bislang 2 Euro), in der Kategorie Gold werden 7,50 Euro (6 Euro) fällig. Zudem steigt das Mindestentgelt für Barverfügungen, sofern es nach dem jeweiligen Kontomodell erhoben wird, von 5,11 Euro auf sechs Euro.

Für Geschäftsgirokonten (LzO Business) kostet die monatliche Kontoführungsgebühr so viel: im Modell Basis 9,90 Euro (bisher 9 Euro), beim Produkt Komfort 14,90 Euro (13 Euro), für das Modell Premium 24,90 Euro (21 Euro) und in der Kategorie Professional 44,90 Euro (39 Euro). Der Preis pro Buchung erhöht sich je nach Produkt um fünf beziehungsweise zwei Cent. Bargeldein- und -auszahlungen, die bislang gebührenfrei waren, kosten nun durchweg 1,50 Euro.

Viele langjährige Kundenbeziehungen

In einer Pressemitteilung kurz nach der Vorstellung der Halbjahresbilanz erklärt das Geldinstitut den Schritt behutsam: Viele ihrer Kunden begleite die LzO seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten. Da könne es vorkommen, „dass sich im Laufe der Zeit die Bedingungen ändern“. Dies sei jetzt der Fall. Es ist der erste maßgebliche Schritt dieser Art seit dem Jahr 2020.

Die LzO führt einige Argumente für die Preiserhöhung an. So habe sie in den vergangenen Jahren das Leistungsspektrum ihrer Girokonto-Modelle „kontinuierlich erweitert und damit ihre Serviceleistungen verbessert“. Ein Beispiel sei das Angebot „S-Cashback Regional“. Von jedem Einkauf, den LzO-Kunden bei Unternehmen tätigen, die an diesem Verfahren teilnehmen, erhalten sie demnach kleine Beträge direkt auf ihr Girokonto zurück.

„Visa Debit“ spielt auch eine Rolle

Ebenfalls wird auf die Verbesserung der Kontokarten um das neue Zahlverfahren „Visa Debit“ verwiesen. Damit könnten Bargeldauszahlungen und -transaktionen weltweit erfolgen. Und die Karte sei nun auch zum Bezahlen im Online-Handel geeignet.

Ein weiterer Grund für die neuen Preise seien die „erheblichen Investitionen“ der LzO in ihre Standorte und Technik. In nahezu sämtlichen Filialen sei oder werde der Video-Service „Amelie“ installiert, zudem gebe es massive Investitionen in die Modernisierung des Filialnetzes. Weiter heißt es, die Sparkasse habe „ihr engmaschiges Netz an Geldautomaten und Selbstbedienungsterminals flächendeckend auf den neuesten technischen Stand gebracht“.

Technische Aufrüstung bei Geldautomaten

Zum Teil ist dies auch den Attacken Krimineller auf Geldautomaten geschuldet. Die LzO selbst war davon zuletzt Ende Oktober 2022 betroffen, als in der Ganderkeseer Filiale am Grünen Weg zwei Automaten gesprengt wurden. Als Folge von diesem und weiteren Vorfällen hatte sie Umrüstungen und technische Aufwertungen angekündigt. Der nächtliche Zugang zu SB-Foyers wurde eingeschränkt.

Insgesamt betreibt die LzO 109 Filialen, darunter 25 SB-Stellen und 21 Firmenkunden-Center. In der Region unterhält sie 184 Geldautomaten.