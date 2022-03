Die drei Mitglieder der LzO Stiftung Delmenhorst (von links): Enno Konukiewitz, Kristof Ogonowski und Klaus Döring. FOTO: LzO 31.600 Euro Spendengelder LzO-Stiftung unterstützt Einrichtungen in Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 20.03.2022, 08:28 Uhr

15 Empfänger in Delmenhorst dürfen sich über Zuschüsse für ihre ganz konkreten Projekte und Ideen freuen. Insgesamt hat die LzO-Stiftung Delmenhorst 31.600 Euro an Vereine und Institutionen in der Stadt im vergangenen Jahr überwiesen.