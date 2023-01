Die Landessparkasse zu Oldenburg sieht sich zu Kündigungen gezwungen - und das in tausenden Fällen. Foto: Ole Rosenbohm up-down up-down Änderung der AGB LzO verschickt 22.000 Kündigungen – auch Delmenhorst betroffen Von Frederik Grabbe | 25.01.2023, 08:39 Uhr

Die LzO wird in den kommenden Tagen tausenden Kunden in der Region das Bankkonto kündigen – auch in Delmenhorst wird das der Fall sein. Dabei möchte die Bank das eigentlich nicht. Das sind die Hintergründe.