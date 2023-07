Bei der Pflege von Menschen mit Migrationshintergrund gibt es einige Unterschiede im Hinblick auf rechtliche Fragen, kulturelle Hintergründe und religiöse Bräuche. Symbolfoto: Imago Images / epd up-down up-down Malteser bilden aus Pflege- und Betreuungskraft in der kultursensiblen Pflege in Delmenhorst werden Von Marco Julius | 17.07.2023, 17:12 Uhr

Die Malteser starten in Kürze wieder einen Weiterbildungskurs, in dem Pflege- und Betreuungskräfte in der kultursensiblen Pflege ausgebildet werden. Der Kurs richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund.