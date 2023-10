Vor knapp drei Jahren wurde die Petition „Mammo bis 75“ ins Leben gerufen, um die Altersgrenze für das Mammografie-Screening von 69 auf 75 Jahre zu erhöhen, um damit noch mehr Frauen die Möglichkeit zur Früherkennung von Brustkrebs zu bieten. Mit Erfolg: Wie der Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen mitteilt, wird die bisherige Grenze voraussichtlich ab dem 1. Juli 2024 angehoben. Dann haben Frauen auch im Alter von 70 bis 75 Jahren die Möglichkeit, sich alle zwei Jahre bei den sogenannten Zentralen Stellen des Mammographie-Screenings untersuchen zu lassen.

18 Brustkrebstote in Delmenhorst in 2020

Und das ist wichtig: Denn Brustkrebs gehört neben Prostatakrebs, Darmkrebs und Lungenkrebs zu den vier Krebsarten, an denen Delmenhorster am häufigsten sterben. 2020 waren das laut dem Epidemiologischen Krebsregister Niedersachsen insgesamt 18 Personen. Zudem wurden 66 Neuerkrankungen festgestellt. Deutschlandweit ist Brustkrebs bei Frauen sogar die häufigste Krebserkrankung. Laut Dr. Heike Steinbach und Dr. Susanne Diekmann vom Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), das zum Delme Klinikum Delmenhorst gehört, nehme die Erkrankungshäufigkeit von Brustkrebs zudem statistisch zu.

MVZ begrüßt Anhebung der Altersgrenze

„Wir begrüßen die Anhebung der Altersgrenze auch in Hinblick auf die zunehmende Lebenserwartung von uns Frauen“, sagen die Ärztinnen daher auf Nachfrage. „Frauen erreichen zunehmend ein höheres Alter und bleiben im Alter oft körperlich und geistig fit. Bis zum Alter von 70 Jahren zu arbeiten, wird zunehmend denkbar. Vor diesem Hintergrund ist es oft schwierig, Frauen die bisher gezogene Altersgrenze von 70 Jahren zu vermitteln“.

Heilungschancen bei Früherkennung sehr gut

Die Therapie des Brustkrebses sei heute sehr individuell, die Heilungsschancen bei frühzeitiger Erkennung aber sehr gut, so Steinbach und Diekmann weiter. Das betreffe auch Frauen, die im aktuell bis zum 70. Lebensjahr begrenzten Screening-Programm nicht erfasst sind.

„Die Teilnahme am Screening beträgt circa 50 Prozent“, berichten die Ärztinnen. „Diese Quote sollte unserer Meinung nach verbessert werden. Oft stehen unbegründete Ängste wie zum Beispiel die Angst vor der Strahlung oder der Kompression dahinter. Hier können auch die Gynäkologen wertvolle Aufklärungsarbeit leisten.“

Mammografie-Angebote in Delmenhorst und Ganderkesee

In Delmenhorst bietet das MVZ das ganze Jahr Mammografien an. Eine weitere Möglichkeit, sich untersuchen zu lassen, gibt es beim „Mammobil“, das regelmäßig in Delmenhorst und Ganderkesee hält. Der nächste Aufenthalt in Delmenhorst ist für Ende 2024/Anfang 2025 geplant, wie die Screening-Einheit Oldenburg auf Nachfrage mitteilt. Etwas früher kann das Mobil in Ganderkesee in Anspruch genommen werden: Dort werden im Februar 2024, kurz nach Fasching, Screenings angeboten werden.