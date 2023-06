Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Symbolfoto: imago images / Fotostand up-down up-down Verletzter flüchtet in Bank Streit vor Spielothek in Delmenhorst: Mann soll mit Messer zugestochen haben Von Florian Mielke | 22.06.2023, 17:26 Uhr

Vor einer Spielhalle an der Friedrich-Ebert-Allee/Ecke Orthstraße in Delmenhorst kam es am Donnerstagnachmittag mutmaßlich zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Die Polizei sucht Zeugen.