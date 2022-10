Ein Mann sprach in Delmenhorst mit einem Hammer in der Hand auf offener Straße Drohungen aus und griff auf der Dienststelle sogar einen Polizeibeamten an. Symbolfoto: imago images / Ulrich Wagner up-down up-down Schläge gegen schwangere Partnerin? Mann mit Hammer in der Hand bedroht auch Delmenhorster Polizisten Von Melanie Hohmann | 13.10.2022, 12:37 Uhr

Mit einem Hammer in der Hand hat ein Mann in Delmenhorst am Mittwoch auf offener Straße mit Drohungen um sich geworfen. Auch der Polizei gegenüber verhielt er sich aggressiv und griff auf der Dienststelle einen Beamten an.