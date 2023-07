Im August veröffentlicht der „Thekentyp“ alias Marek Demuth, hier bei seinem Auftritt beim Sommerfasching-Frühschoppen in Ganderkesee, seine vierte Single. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down Sänger von Partyschlager Marek Demuth: Der „Thekentyp“ aus Delmenhorst will den Ballermann erobern Von Sebastian Hanke | 13.07.2023, 09:27 Uhr

Marek Demuth, in der Partyschlager-Branche als „Thekentyp“ bekannt, will es bis in den Megapark oder in den Bierkönig auf Mallorca schaffen. Bald erscheint seine nächste Single.