In einem Rundgang stellten die Schüler einander ihre Projektarbeiten vor. Bei der Station der Lehrer Dirk Stevens und Judith Krawelitzki gab es einen kurzen Ausflug nach Italien. Foto: Sofia Tonke up-down up-down Begabtenförderung in Delmenhorst Kinder lernen am Max-Planck-Gymnasium die „Welt der Sprachen“ kennen Von Sophia Tonke | 26.03.2023, 20:06 Uhr

Visuelles Sprechen, per Zeitreise Sprachen lernen oder in einer Stunde drei Kontinente besuchen: Darum ging es beim Kompetenztag „Welt der Sprachen“ am Delmenhorster Max-Planck-Gymnasium.