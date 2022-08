Die neue Schnellladesäule bei McDonald‘s am Hasporter Damm ist seit wenigen Wochen in Betrieb. FOTO: Thomas Breuer up-down up-down Kooperation bei neuer Ladesäule McDonald‘s und EWE bieten in Delmenhorst schnelle Energie für E-Autos Von Thomas Breuer | 10.08.2022, 06:45 Uhr

Eine weltweit bekannte Imbisskette und ein Oldenburger Energiekonzern ziehen an einem Strang beim Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität - auch in Delmenhorst. Dort ist die 250. von bundesweit 1000 neuen Schnellladesäulen in Betrieb gegangen.