Nach der Rückkehr vom Auswärtsspiel des Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst beim TuS Heeslingen (1:1) wurden Fans der Delmenhorster im Stadionumfeld von 20 bis 30 schwarz gekleideten und vermummten Personen angegriffen. Dabei wurden sieben Personen im Alter von 24 bis 52 Jahren verletzt. Das teilte die Polizei mit. „Wir haben noch keine weiteren Informationen und ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher gegenüber dieser Redaktion.

Zwei Personen nach Angriff im Krankenhaus

Den Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Angriff gegen 21.15 Uhr, als der Fanbus der Delmenhorster wieder im Stadionumfeld eintraf. Als einige Fans den Bus bereits verlassen hatten, wurden mehrere Feuerwerkskörper gezündet. Laut der Mitteilung näherten sich darauf die 20 bis 30 vermummten Personen und attackierten die Fans. „Die Delmenhorster Fans wurden umgeschubst, es wurde auf sie eingeschlagen und eingetreten. Zudem war Pfefferspray im Einsatz“, heißt es von der Polizei, die erst nach der Flucht der Täter am Tatort eintraf.

Zwei der sieben Verletzten mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 47-jährige Delmenhorsterin erlitt Armverletzungen, ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Wesermarsch eine Kopfverletzung.

So reagiert der SV Atlas

Der SV Atlas ist „bestürzt über den Überfall auf den Fanbus“. Dies teilte der Verein am Sonntagnachmittag mit. „Dieser Angriff ist verachtenswert“, heißt es in der Mitteilung weiter: „Der Verein vertraut den ermittelnden Behörden und setzt auf die Aufklärung.“

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise zu Personen, die ihre Fahrzeuge zur Tatzeit im Bereich Fridtjof-Nansen-Straße /Amundsenstraße abgestellt haben. Sie könnten durch ihre dunkle Bekleidung und Gruppenbildung aufgefallen sein und sich schon einige Zeit vor der eigentlichen Tat im genannten Bereich aufgehalten haben. Die Täter sollen den Angaben zufolge an der Fridtjof-Nansen-Straße/Amundstraße in mehrere Autos gestiegen sein. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle unter Telefon (04221) 15590 in Verbindung zu setzen.

Erst kürzlich Nazi-Vorwürfe gegen Atlas-Anhänger

Derweil teilte die Polizei auf Anfrage mit, dass auch ein politisch motivierter Angriff nicht ausgeschlossen werden könne. Denn der SV Atlas sieht sich immer wieder mit Vorwürfen gegen Teile seiner Fanszene konfrontiert. Zuletzt beim DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli (0:5): Die Anhänger der Hamburger zeigten ein Spruchband mit der Aufschrift „Euer einziger Kult sind eure Nazis – Atlas abschaffen.“ Nach Abpfiff machten in den sozialen Netzwerken dann Fotos die Runde, auf denen Personen aus der rechten Szene zu erkennen waren, die sich das Spiel im Stadion ansahen. Atlas kommentierte: „Wir haben keine Kenntnis davon, dass sich Personen im Stadion beim Spiel gegen den FC St. Pauli auffällig oder in einer Tendenz rechtsradikal verhalten haben. In einem solchen Fall würde der SV Atlas selbstverständlich aktiv werden. Die Polizei und Veranstaltungsleitung waren aufmerksam vor Ort.“

Gleichlautende Vorwürfe und einen versuchten Angriff auf Atlas-Fans hatte es bereits im November 2022 gegeben, nach dem Spiel in der Regionalliga beim Bremer SV (4:2). Dort soll laut mehreren Zeugen der Hitlergruß im Atlas-Block gezeigt worden sein. Diesem Vorwurf trat Atlas aber vehement entgegen: „Keiner der Anwesenden hat diese Handlungen registriert.“ Im Anschluss versuchten etwa 40 vermummte Personen, die Anhänger aus Delmenhorster zu attackieren. Die Polizei konnte ein Aufeinandertreffen allerdings verhindern.