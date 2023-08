Wer mit Nils Grape spricht, der erlebt einen sehr zufriedenen Mann. Er ist einer von zwei Geschäftsführern des Unternehmens Nice Place aus Oldenburg. Besser könnte es für ihn kaum laufen: An der Friesenstraße 5, da wo früher der Elias Großhandel beheimatet war, stampft die Firma gerade gleichzeitig vier Mehrfamilienhäuser aus dem Boden. 24 Wohnungen zwischen 67 und 79 Quadratmetern entstehen hier nach modernstem Energiestandard, jedes der Gebäude bekommt einen Fahrstuhl. 19 der Wohnungen sind bereits verkauft, „trotz der hohen Zinsen“, wie Grape betont. Die Preisliste von Nice Place weist noch zwei nicht verkaufte oder nicht reservierte Wohnungen aus. Kostenpunkt: zwischen 275.000 und 279.000 Euro. Bis Sommer 2024 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Überall in der Stadt wird gebaut

Wer offenen Auges durch Delmenhorst geht, der weiß, dass nicht nur an der Friesenstraße gebaut wird. In allen Stadtteilen sprießen vielerorts die Mehrfamilienhäuser aus dem Boden – oft in Baulücken, in denen vorher ein älteres Gebäude abgerissen wurde. Zum Beispiel werden an der Stedinger Straße, wo früher die Kultkneipe Slattery‘s stand, derzeit 22 Wohnungen hochgezogen. Projektentwickler ist die Firma Fortes aus Lemwerder. An der Brauenkamper Straße baut das Bauunternehmen Mahlstedt aus Ganderkesee „neun exklusive Wohnungen“ mit Tiefgarage und Fahrstuhl, wie es auf dem Bauschild heißt. Und im Herbst wollen an der Rudolf-Königer-Straße zwei Baufirmen aus Osnabrück und Ibbenbühren 22 Wohnungen in Innenstadtnähe fertigstellen.

Früher waren hier die Harmonie und das Slattery‘s beheimatet: An der Stedinger Straße werden auf dem früheren Kneipen-Gründstück 22 Wohnungen hochgezogen. Foto: Frederik Grabbe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Käufer aus Hamburg, Berlin oder München

Geradezu überrascht ist Grape, dass seine Wohnungen an der Friesenstraße „so gut weggingen“. „Eigentlich haben wir nur bei eBay Kleinanzeigen unser Projekt beworben. Das hat schon gereicht.“ Die Käufer: Jungrentner, die sich im Alter mit ihrem Haus nicht mehr viel Arbeit aufhalsen wollen, Singles in den 30- oder 40ern – zu 70 Prozent jedoch Kapitalanleger, in der Regel Privatleute aus Hamburg, Berlin oder München, wie Grape erzählt, die die Wohnungen später vermieten wollen.

Investor ist sehr glücklich mit dem Delmenhorster Bauamt

Besonders glücklich ist der Geschäftsführer – und da werden manche aufhorchen – mit dem Delmenhorster Bauamt. „Am 23. Dezember 2021 haben wir den Bauantrag eingereicht, viereinhalb Monate später war die Genehmigung da. Und das ohne eine einzige Nachfrage“, erzählt Grape, immer noch regelrecht perplex und sagt:

„Das ist unfassbar gut.“

Eine „nicht selbstverständliche Hilfsbereitschaft“ habe er von den Behörden erfahren. Dabei hätten ihn Branchenkollegen erst noch vor Delmenhorst gewarnt: Zwei Jahre müsse er mindestens auf die Genehmigung warten. Grape ist froh, dass es anders kam.

Auf diesem Grundstück an der Lessingstraße sollten in zwei Häusern 14 Wohnungen entstehen. Das Projekt ist jedoch abgebrochen worden. Für die Fläche wird ein neuer Käufer gesucht. Foto: Frederik Grabbe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Projekt an der Lessingstraße muss abgebrochen werden

Weniger euphorisch ist die Stimmung bei der Florian Wellmann GmbH in Bremen. Der Immobilienvermarkter hatte im Auftrag der Eigentümergesellschaft bereits seit 2020 versucht, an der Lessingstraße 13 bis 17 in zwei Häusern insgesamt 14 Wohnungen zu verkaufen. Laut Emmanuel Müller, bei dem Bremer Unternehmen verantwortlich, war es den Bauträgern nicht mehr möglich, das Projekt umzusetzen. Aufgrund der Zinslage hätten sich die Anforderungen der Banken verändert: Mussten in vorherigen Jahren 30 Prozent der Wohnungen vor den Arbeiten verkauft sein, um bei den Geldhäusern eine Finanzierung zu erhalten, liege die geforderte sogenannte Vorverkaufsquote aktuell bei 80 Prozent. „Schweren Herzens“, bedauert Müller, „wurde das Projekt ad acta gelegt“. Das umzäunte Baufeld an der Lessingstraße verwildert seither.

Seiner Ansicht nach ist es für Investoren aktuell eher schwierig, im Bereich des Mehrfamilienhaus-Neubaus ordentliche Renditen zu erzielen. Wenn, dann sei das am ehesten im Bereich des Sozialwohnungsbaus möglich – in Hamburg und Schleswig-Holstein seien hier zuletzt die Förderungen deutlich verbessert worden.

Das Grundstück an der Lessingstraße 13 bis 17 soll jetzt an Investoren als Anlageobjekt verkauft werden – gerne als Gesamtpaket, denn eine Baugenehmigung für die zwei Mehrfamilienhauser liegt vor.

Auf den letzten Metern: Ab Herbst sollen an der Rudolf-Königer-Straße 22 Wohnungen zwischen 45 und 100 Quadratmetern vermietet werden. Foto: Frederik Grabbe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Delmenhorst als Standort gefragt

Dabei ist Delmenhorst als Standort eigentlich gefragt, bekräftigt Nils Grape. Denn in der Stadt sei die Nachfrage nach Wohnraum hoch, und die Stadt habe als „Top-Speckgürtel“ zwischen Oldenburg und Bremen eine günstige Lage. Wichtig sei darum die Anbindung an den Bahnhof – von der Friesenstraße liegt der mit dem Rad gerade einmal fünf Minuten entfernt.

Der Schritt jedoch, überhaupt in Delmenhorst zu investieren, war nicht selbstverständlich. „Delmenhorst hat nicht immer den besten Ruf“, räumt Grape ein. 200 Meter entfernt von den Objekten an der Friesenstraße fange der Wollepark mit seinen „Riesenblöcken“ an. „Da muss man analysieren“, so Grape, als gelernter Bankkaufmann ein Mann der Zahlen, „wie man die neue Klientel in den Stadtteil bekommt“. Schließlich soll am Ende eine Miete von 10 bis 13 Euro pro Quadratmeter erzielt werden. Zum Vergleich: Laut Wohnmarktbericht 2023 der LzO liegt die Delmenhorster Durchschnittsmiete bei 7,55 Euro. Für sanierte oder neuwertige Objekte sind dort in der Spitze 11 Euro aufgeführt.

Bauherr strebt niedrige Nebenkosten an

Es sind also nicht die Niedrigverdiener, für die die Kunden von Nice Place in Delmenhorst Wohnraum bieten wollen. Wobei Grape betont, dass „keine überzogenen Mieten“ verlangt würden. Denn gebaut werde nach modernstem Energiestandard. Die Nebenkosten seien darum sehr gering, betragen für eine 80-Quadratmeter-Wohnung rund 82 Euro im Monat, mit Abfallgebühren vielleicht 110 Euro. Das heißt zum einen: Die Miete im Vergleich zu einer vergleichbaren Wohnung mit derzeit teurer Gasheizung unterscheide sich kaum oder sei sogar günstiger. Und zum anderen: Mieter haben mehr Geld für die Miete statt für die Nebenkosten übrig – und damit für Grapes Kunden, die sich wiederum motivierter fühlen, zu investieren.

Mehr als 1000 Wohnungen in Mehrfamilienhäusern entstanden

In Delmenhorst hat sich in den vergangenen Jahren im Bereich der Mehrfamilienhäuser viel getan: Zwischen 2011 und 2021 ist die Zahl der Wohnungen in diesem Segment um 1110 auf 16.315 gewachsen, zeigt der Wohnungsmarktbericht der Stadt Delmenhorst. Das ist deutlich mehr als bei Ein- und Zweifamilienhäusern. Und man darf erwarten – eine sichere Finanzierung und keine Lieferschwierigkeiten vorausgesetzt – dass sich auch in den kommenden Jahren noch mehr tun wird. Gemessen an den Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Segment der kleinen Wohnungen, in der Regel betrifft das Mehrfamilienhäuser, gab es in den vergangenen Jahren einen Überhang an Genehmigungen. 2020 und 2021 wurden zuletzt 187 bzw. 144 Bauprojekte genehmigt, 77 und 52 fertiggestellt. Es steht also noch einiges an Arbeiten aus.