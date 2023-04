Die Blick richtet sich auf den 29. April. Dann will Michael Boschen sein Küchenstudio am Schweinemarkt eröffnen. Foto: Thomas Breuer up-down up-down 30 Jahre in der Branche Michael Boschen eröffnet in der Delmenhorster City ein Küchenstudio Von Thomas Breuer | 21.04.2023, 18:21 Uhr

Ein verwaistes Ladenlokal in der Innenstadt hat einen neuen Mieter. Und der will schon in wenigen Tagen die Türen öffnen.