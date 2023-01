Nach einem Brand an der Schönemoorer Straße prüft die Polizei, ob es sich um Brandstiftung durch Feuerwerk handeln könnte. Foto: Imago/Manngold up-down up-down Brand durch Feuerwerkskörper? Mindestens 15.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand in Delmenhorst Von Frederik Grabbe | 29.01.2023, 18:31 Uhr

Ein Brand an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst hat am Sonntag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Polizei untersucht, ob es sich um Brandstiftung durch Feuerwerk handeln könnte.