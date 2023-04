Zwei-Mann-Team: Fathi Abbes (links) und Sohn Jörg Abbes bereitet sich auf die Saison vor und reparieren das Drachentretboot. Foto: Lea Borner up-down up-down Saison startet am 6. April Minigolf und Tretboote in der Graft: Preise in Delmenhorst bleiben stabil Von Lea Borner | 05.04.2023, 06:32 Uhr

Fathi Abbes bleibt trotz Krisen und Inflation optimistisch und freut sich auf den Saisonstart am 6. April. Täglich steht er dann wieder an seiner Minigolfanlage in Delmenhorst bereit. Das macht ihm nichts, denn für ihn ist klar: Wer rastet, der rostet.