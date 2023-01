Ein betrunkener Autofahrer hat am Montag eine Radfahrerin in Delmenhorst mit seinem Auto erfasst. Foto: imago images / onw-images up-down up-down Mann fiel durch unsichere Fahrweise auf Mit 2,1 Promille am Steuer: Auto erfasst Radfahrerin in Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 03.01.2023, 11:26 Uhr

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montag einen Unfall an der Stedinger Landstraße in Delmenhorst verursacht und eine Radfahrerin verletzt.