Hebammen kümmern sich vor und nach der Geburt um Kind und Mutter. Doch eine Hebamme zu finden, ist schwer geworden - aus mehreren Gründen. Symbolfoto: dpa Sorge bei werdenden Müttern Mit Ansage: Hebammennot auch in Delmenhorst Von Kai Hasse | 02.12.2022, 06:33 Uhr

Hebammen sind rar – und schwangere Frauen oder Mütter in Sorge. Das beklagt der Hebammenverband, und so sieht es auch in Delmenhorst aus. Aber mit einem Hoffnungsschimmer.