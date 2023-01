Die Krimi-Autorin Mimi Zöhl aus Fischerhude liest im Rahmen der Veranstaltung „Crime with Wine“ aus ihrem akutellen Buch. Foto: Zöhl up-down up-down „Crime with Wine“ mit viel Lokalkolorit Mit Krimi-Autorin Mimi Zöhl einen spannenden Abend in Delmenhorst erleben Von Melanie Hohmann | 26.01.2023, 14:38 Uhr

„Die Toten von Fischerhude“: So heißt das aktuelle Buch von Mimi Zöhl, einer literarischen Neuentdeckung aus der Region. Sie macht den Auftakt der Veranstaltungsreihe „Crime with Wine“ in diesem Jahr.