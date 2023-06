Dünenverstärkung auf den Ostfriesischen Inseln Foto: dpa/Volker Bartels up-down up-down Kurzurlaub an der Nordsee Mit dem 49-Euro-Ticket von Delmenhorst auf die Insel Norderney Von Lea Borner | 05.06.2023, 06:17 Uhr

Eine sanfte Meeresbrise, die Füße im warmen Sand und den Blick auf die weite See. Das ist jetzt mit einem Kurztrip zur ostfriesischen Insel Norderney mit dem 49-Euro-Ticket möglich. Wer also eine Auszeit an der Nordsee braucht, findet hier alle wichtigen Informationen zu Anreise und Aufenthalt.