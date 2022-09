Zwei Skyhawks flogen über die Stadt. Symbolfoto: Unsplash/Leandro Mogni up-down up-down Am Mittwochabend Kanadische Bomber fliegen über Delmenhorst Von Florian Mielke | 08.09.2022, 18:15 Uhr

An diesem Mittwoch sind kurz vor 22 Uhr zwei Skyhawk-Flugzeuge über Delmenhorst geflogen. Sie sollten eigentlich an einer Bundeswehrübung in Mecklenburg-Vorpommern teilnehmen.