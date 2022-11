Der nächste, prominente Leerstand in der Innenstadt steht bevor: H & M zieht sich aus Delmenhorst zurück. Foto: Lea Borner up-down up-down Schock für die Innenstadt H&M schließt Filiale in Delmenhorst Von Michael Korn | 09.11.2022, 13:29 Uhr

Die Modekette Hennes & Mauritz (H&M) macht ihre Filiale in Delmenhorst dicht. Was der Grund ist und wann es so weit ist.