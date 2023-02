Ab Mittwoch beginnt der Ausverkauf: „Colors of Life“ in der Delmenhorster Innenstadt steht vor der Schließung. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down „Innenstadt ist tot“ Modeladen „Colors of Life“ in Delmenhorster City macht dicht Von Frederik Grabbe | 13.02.2023, 18:35 Uhr

In der Delmenhorster Innenstadt streicht das Modegeschäft „Colors of Life“ die Segel. Der Ausverkauf startet am 15. Februar. Kaufleute-Sprecher Christian Wüstner fordert unterdessen eine Marketing-Offensive für die City.