Ein Bauschild kündigt die geplante Neuansiedlung im Stadtosten an. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Wo früher Praktiker war Möbel-Discounter Poco eröffnet Filiale in Delmenhorst Von Thomas Breuer | 22.03.2023, 16:09 Uhr

Ein Bauschild verrät, dass wieder Leben in die frühere Praktiker-Immobile an der Nienburger Straße kommt. So ist der aktuelle Stand der Dinge.