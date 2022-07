Am 11. Januar 2022 schoss der Angeklagte in einer Wohnung an der Grünen Straße auf seine Ehefrau. FOTO: Nonstopnews up-down up-down Zweiter Prozesstag am Landgericht Mordversuch in Delmenhorst: Ehemann rastete immer heftiger aus Von Ole Rosenbohm | 15.07.2022, 18:59 Uhr | Update vor 44 Min.

Der Prozess um einen Mordversuch am 11. Januar an einer Frau in Delmenhorst wird wohl erst Ende September sein Ende finden. Am zweiten Verhandlungstag wurden weitere Details bekannt.