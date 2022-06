An der Annenheider Allee hat es am Montagmorgen einen schweren Unfall gegeben FOTO: Melanie Hohmann (Symbolfoto) Behinderungen im Berufsverkehr Motorradfahrer bei Unfall in Delmenhorst-Hasport schwer verletzt Von Eyke Swarovsky | 13.06.2022, 08:44 Uhr

An der Annenheider Allee in Delmenhorst-Hasport hat sich am Montagmorgen ein Unfall ereignet. Ein Motorradfahrer wurde schwer verletzt.