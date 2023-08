Wer schon einmal nachts im Schlafzimmer stand und mit einem alten Schlappen wild um sich schlug, der weiß: Jetzt ist wieder Mückensaison. Auch in Delmenhorst haben sich die blutsaugenden Biester ungewöhnlich stark vermehrt. Davon zeugen nicht nur die rötlichen Flecken an der Schlafzimmerwand. Ob nachmittags oder abends im Garten oder beim Spaziergang in der Natur: Schnell sind die Plagegeister, gerne auch wolkenweise, zur Stelle, und hinterlassen juckende Stiche auf der Haut. Aber handelt es sich tatsächlich um eine Plage?

Optimale Bedingungen für Mücken durch Regenfälle

Wulf Carius lacht. Er ist promovierter Insektenforscher und freut sich nach eigenen Worten eher darüber, wenn es kreucht und fleucht. „Plage“ ist für den Sprecher der BUND-Kreisgruppe Oldenburg-Land/Delmenhorst darum etwas zu weit gegriffen. Er sagt aber:

„Durch den Regen in den vergangenen Wochen hatten Mücken optimale Bedingungen, sich zu vermehren.“

Durch die Niederschläge hätten sich viele kleine Pfützen gebildet. Und da Mücken von der Eiablage über das Larvenstadium bis zum Schlupf nur wenig Zeit benötigten, reiche es schon, wenn das Wasser eine Zeit lang stehe – in Regentonnen oder in Altreifen zum Beispiel. „Temporäre Gewässer“ sagt Carius dazu. Und durch die Regenfälle in den vergangenen Sommermonaten hätte deren Zahl „besonders heftig“ zugenommen.

Mehr Informationen: Invasive Mückenart breitet sich in Deuschland aus größer als Größer als Zeichen Vor der Asiatischen Tigermücke, die sich durch den Klimawandel langsam von Südeuropa nach Deutschland ausbreitet und in dem Ruf steht, Krankheiten wie das Dengue-Virus zu übertragen, muss man sich im Nordwesten übrigens nicht sorgen, sagt Wulf Carius. „In Sachsen ist sie schon gesehen worden, hier aber noch nicht“, so der Sprecher der BUND-Kreisgruppe Oldenburg-Land / Delmenhorst. Die Tigermücke könne ohnehin nur Krankheiten übertragen, wenn sie vorher eine infizierte Person gestochen habe. Darum ist Carius generell eher weniger besorgt, was die Übertragung gefährlicher Krankheiten betrifft. fred

Potenzielle Brutstätten für Mücken im Garten beseitigen

An Teichen hingegen sei die Lage weniger dramatisch, denn dort lebten schließlich Fressfeinde wie Libellen oder Amphibien, die die Mückeneier vertilgten. In Pfützen gebe es diese hingegen nicht. „In anderen Ländern, in denen Mücken Überträger schwerer Krankheiten sind, hat sich mittlerweile ein ganz anderer Umgang etabliert: Regentonnen, Altreifen oder andere Dinge, die in der Regenzeit Wasser auffangen und somit Brutstätte für Mücken werden könnten, werden gezielt beseitigt“, beschreibt Carius beispielhaft.

Tipps gegen Mückenattacken

Aber was kann nun der mückengeplagte Delmenhorster tun? Harald Hesse, Hautflüglerberater der Stadt Delmenhorst und eigentlich eher für Wespen, Bienen, Hummeln und Hornissen zuständig, rät dazu, Behältnisse auf dem Grundstück oder dem Balkon, in denen sich Wasser sammeln könnte, entweder zu entleeren oder das Wasser regelmäßig zu tauschen. Eine Vogeltränke zum Beispiel könne regelmäßig frisches Wasser vertragen. Hinweise, die auch Carius nennt. „Mücken dürfen keine Chance bekommen, Eier abzulegen“, sagt er.

Duft von Kokosnuss oder Mandel stößt Mücken ab

Ansonsten bleibe zum Beispiel, lange Kleidung zu tragen, um Haut zu bedecken, oder Fliegengitter an die Fenster der Wohnung anzubringen. Hesse schwört zudem auf Lavendelöl – „dann haben Sie keine Probleme mehr“. Wem Lavendelöl nicht hilft und wer lieber auf Anti-Mückenspray verzichten will, weil die Haut es nicht verträgt, den wird eine Studie amerikanischer Forscher interessieren: In einem Experiment, wie Mücken auf bestimmte Körper- und Seifengerüche reagieren, stellten die Wissenschaftler fest, dass nach Kokosnuss oder Mandel riechende Produkte für Mücken besonders unattraktiv waren. Aber: Der eigene Körpergeruch und auch die Mückenart spielen noch einmal eine eigene Rolle beim Anflugverhalten der kleinen Quälgeister.

„Wenn alles nichts hilft“, stellt Hautflüglerberater Hesse fest, „dann bleibt nur noch Platthauen“. Im Zweifelsfall steht man also wieder fuchtelnd mit einem alten Schlappen im Schlafzimmer.