Im Februar im Kleinen Haus Musical: Tarzan kommt ins Delmenhorster Theater Von Frederik Grabbe | 27.12.2022, 20:00 Uhr

Die Geschichte um den in der Wildnis aufgewachsenen Dschungel-Jungen Tarzan liegt jetzt in einer Musical-Fassung vor. Im Februar ist sie in Delmenhorst zu sehen.