Nach Kopfschuss in Delmenhorst: Polizei sucht nach einem bestimmten Zeugen Von Marco Julius | 23.02.2023, 12:25 Uhr

Knapp zwei Wochen nach dem Vorfall an der Moltkestraße in Delmenhorst, bei dem eine Frau von einem Schuss am Kopf getroffen wurde, ermittelt die Polizei weiter intensiv. Das ist bisher bekannt.