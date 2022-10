In der Vorweihnachtszeit 2021 fuhr sie dann doch noch: die Kindereisenbahn in der Delmenhorster Fußgängerzone. Archivfoto: Eyke Swarovsky up-down up-down Bangen um Attraktion in der City Nächste Zitterpartie um die Delmenhorster Kindereisenbahn zur Weihnachtszeit Von Thomas Breuer | 25.10.2022, 18:08 Uhr

2021 konnte die kleine Eisenbahn erst in letzter Minute noch beschafft werden. Jetzt deutet sich an, dass es in diesem Jahr nicht besser aussieht. Christian Wüstner als Sprecher der City-Kaufleute findet das alles andere als amüsant.