Sperrung vom 26. September bis 16. Dezember Nächster Bauabschnitt auf Großbaustelle Syker Straße in Delmenhorst beginnt Von Bettina Dogs-Prößler | 21.09.2022, 13:31 Uhr

Auf der Baustelle an der Syker Straße in Delmenhorst beginnt am Montag der nächste Bauabschnitt. Bis zum 16. Dezember ist der Bereich voll gesperrt.