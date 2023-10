Mag schon sein, dass der Volksmund recht hat, wenn er behauptet: Geld allein macht auch nicht glücklich. Was aber, wenn es um viel Geld geht? Um unfassbar viel? Sagen wir: um 162 Millionen Euro? Und schon sind wir mittendrin in der rabenschwarzen Komödie „Nein zum Geld!“, die jetzt im Kleinen Haus rund 150 Zuschauern im Saal einen durchaus vergnüglichen Theaterabend beschert hat.

Der Traum eines jeden Lottospielers

Die Komödie, im Original von der Französin Flavia Coste, ins Deutsche übertragen von Michael Raab, von der lebenden Boulevard-Legende René Heinersdorf als Regisseur mit viel Sinn für Timing inszeniert, greift das auf, wovon Millionen Lotto-Spieler in diesem Land träumen: den Jackpot holen, die verschwindend geringe Chance beim Schopfe packen, einmal der Glückspilz sein, auf in ein sorgenfreies Leben ohne Rechnungen und Kredite.

Ist Geld böse?

Richard (Pascal Breuer) erlebt genau das. Mit den Zahlen seines lange verstorbenen Vaters spielt er Woche für Woche. Bis die Zahlen tatsächlich gezogen werden. Doch was macht Richard, gerade Vater geworden, Architekt mit großen Träumen, aber beruflich überschaubarem Erfolg? Er kommt mit Blick auf Familie, Freunde und Beruf zu dem Schluss: „Ich habe alles, was ich brauche. Es ist genug.“ Geld, so fürchtet er, würde alles verändern, den Charakter vor allem. „Wir können jeden wie den letzten Dreck behandeln, weil das Geld uns allmächtig macht, und genau das ist das Problem“, sagt er. Er holt also den Gewinn nicht ab, lädt vielmehr seine Mutter Rose (Kathrin Ackermann), seinen besten Freund und Geschäftspartner Etienne (Sebastian Goder) ins bescheidene Heim, um ihnen und seiner Frau Claire (Dorkas Kiefer) erst zu erzählen, dass er gewonnen hat – und dann, dass er auf die ganze Kohle verzichtet.

Wie gewonnen, so zerronnen

Und jetzt nimmt die Komödie, überzeugend gespielt von dem Bühnen- und TV-erprobten Ensemble (Theater am Dom Köln/Theater an der Kö Düsseldorf), so richtig Fahrt auf. Während Richard „Nein zum Geld!“ sagt, fallen alle anderen aus den Wolken. Wie gewonnen, so zerronnen. Es entwickelt sich ein psychologisch durchaus ausgeklügeltes Hin und Her voller Wendungen. Während im Kinderzimmer das Baby schreit, versuchen Ehefrau, Mutter und Freund alles, um Richard zur Umkehr zu bewegen. Haben sie Richard nicht immer unterstützt? Ihm den Rücken frei gehalten? Muss er nicht auch an sie denken? Sie schimpfen, beleidigen und drohen, holen weit aus, greifen längst verblichene Fehltritte auf, dann wieder umschmeicheln und umarmen sie ihn. Nur, um ihm dann doch an den Kragen zu wollen. Doch Richard gibt sich stand- und heldenhaft.

Rhythmisches Klatschen zu ABBA

Bei jeder überraschenden Wendung des Stücks stellt man sich im Publikum nicht nur die Frage, wie weit sie gehen werden fürs Geld, die Menschen, die Richard vermeintlich so nahestehen. Mord ist plötzlich nicht nur eine Option. Bei 162 Millionen könnte man schließlich schwach werden. Für Richard der Beweis: Geld verdirbt tatsächlich den Charakter. Wie weit würde man selbst gehen, fragt man sich auch im Publikum. Wozu wären man in seinen schlimmsten Fantasien fähig? Den Gedanken schiebt man schnell beiseite. Mord ja wohl hoffentlich gerade nicht. Bleibt die Frage, die sich viele häufig stellen: Was würde man mit einem Lottogewinn machen? Wie Mutter Rose mit möglichst jungen Liebhabern an den Waikiki Beach und sich dort den Freuden des Oralverkehrs hingeben? Wie Freund Etienne die Hypotheken abbezahlen und noch einmal neu starten, berufliche Träume verwirklichen? Wie Ehefrau Claire einen Koch engagieren, ein größeres Haus kaufen, Champagner statt Asti Spumante? Oder den Job kündigen? Ferien für immer? Oder doch spenden? Gutes tun? Nur einen kleinen Teil behalten?

Finale Pointe

Dass das Stück am Ende noch eine finale Pointe bereithält, die es nicht zwingend gebraucht hätte, passt zur Komödie, die immer wieder Abzweigungen nimmt, das Thema Geld und Moral aber nicht aus dem Auge verliert. Das Publikum jedenfalls nimmt den Rhythmus dankbar auf, wenn zum Schluss nochmal ABBA erklingt: „Money, money, money, must be funny, in the rich man‘s world.“