Der Rundbau aus dem Jahr 1949 wird wieder innen umgebaut. Hier soll es bald Burger geben. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Neue Chance für altes Gebäude Bald Burger wie aus den USA im Kiosk beim Krankenhaus in Delmenhorst Von Kai Hasse | 12.10.2022, 17:37 Uhr

In den ehemaligen Kiosk an der Wildeshauser Straße soll in einem weiteren Anlauf eines Delmenhorsters Leben kommen. Ab Dezember könnte der Betrieb losgehen.