Planungen über ein neues kleines Waldgebiet an der Bremer Straße nahe der Innenstadt sorgen für „Erstaunen“ des Naturschutzbeauftragten der Stadt Delmenhorst, Michael Spiecker. Wobei es wohl eher eine Nuance Wut ist, womit er auf die Pläne der SPD der Stadt blickt. Denn die will ein Stück Wald umwandeln – mittlerweile mit einem neuen Ansatz.

Die SPD hatte ursprünglich beantragt, den „Kirchpark“ an der Ecke Bremer Straße/Wittekindstraße für ein vom Land gefördertes Klima-Projekt in der Stadt umzuwandeln. Das misslang bereits im vergangenen Jahr, und auch in diesem Jahr wird es der Stadt nicht gelingen – jeweils gingen die Anträge zu spät ein, als dass noch etwas in dem entsprechenden Fördertopf zu holen gewesen wäre.

Gehölze sollen umgewandelt werden

Darin geht es auch um eine erneuerte Bepflanzung des dort bestehenden Baumbewuchses mit neuem Baumbestand. Das bestehende Grün setzt sich laut SPD zu größeren Teilen aus Totholz oder Nadelhölzern zusammen. Laut des zugrunde liegenden Plans hätte es grundlegend ersetzt werden sollen mit – unter ökologischen Gesichtspunkten – wertvolleren Gehölzen, die besser Kohlendioxid speichern oder widerstandsfähiger sind als die bestehenden Bäume.

Alter der Bäume entscheidend

Spiecker zufolge ist es „unverständlich, dass es sich bei dem ‚schlechteren Grün‘ um den Altbaumbestand an der Bremer Straße handeln solle“. Spiecker meint: „Ist der Politik eigentlich nicht klar, dass gerade alter Baumbestand mit seinem umfangreichen Blättervolumen mehr Kohlendioxid speichert als eine Neuanpflanzung, die wieder Jahre braucht, um diesen Verlust zu kompensieren.“

Im Rahmen der Klimaziele der Stadt solle in der Stadt jeglicher alter Waldbestand erhalten bleiben und ausgedehnt werden, meint Spiecker. Und dafür gebe es Potenzial: Hinter dem Delme Klinikum Delmenhorst (DKD) könne auf Ackerflächen mehr Wald angepflanzt werden – was allerdings auch bereits im Gange ist – sowie an der Grünfläche „Zur Pultern“ nahe der B 75. Spiecker: „Ich gehe davon aus, dass die Naturschutzverbände hierzu auch ihren Beitrag leisten können.“

Verhandlungen um einen Kauf

Die SPD derweil hat ihren Antrag etwas verändert und das in der vergangenen Ratssitzung erklärt. Der „Zahn der Zeit“ habe an der Idee genagt, wie Fraktionschef Alexander Mittag erklärte. Es gibt nun leichte Anpassungen. Zunächst solle es nun Verhandlungen geben mit dem Besitzer des Grundstückes – der Kirchengemeinde Hasbergen – über einen Kauf, um dann besser über das Grundstück verfügen zu können und es dann bei kommenden Förderprogrammen über die „Anpassung urbaner Zentren an den Klimawandel“ (so auch der Titel des bereits anvisierten Programms) sinnvoll als Teil eines neuen Anlaufs vorzubereiten.

Nach wie vor hält die SPD dabei an der Veränderung der Bepflanzung auf dem Areal – hin zu besser auf einen Klimawandel angepassten Baumarten – fest. In einer vergangenen Sitzung des Umweltausschusses hatte das Helmut Blauth als Vertreter der Jägerschaft Delmenhorst als sinnvoll unterstrichen. Der Punkt wurde im Stadtrat erstmal vertagt, damit die Stadt die neue Zielsetzung zunächst einschätzen und bewerten kann.