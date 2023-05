Wollen mit ihren Burgern im neuen Restaurant „3 h‘s“ überzeugen: Restaurantleiter Berat Hasani, Eigentümer Nex Latifi und sein Sohn Malik. Foto: Sonia Voigt up-down up-down Restaurant in Düsternort eröffnet Neue Gastro-Adresse in Delmenhorst: „3 h‘s“ bietet Halal-Burger Von Sonia Voigt | 03.05.2023, 10:41 Uhr

Handgemacht und halal, also aus islamischer Sicht erlaubt: So sind die Burger, die das neue Restaurant „3 h‘s Burger & Chicken“ in Delmenhorst bietet.