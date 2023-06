Rund zwei Jahre lang konnten sich Politiker - und Interessierte - zu Rats- und Ausschusssitzungen zuschalten. Das hatte nun ein Ende. Die Debatte darüber schwelt. Archivfoto: Eyke Swarovsky up-down up-down Ärger über Abstimmung Neue Hoffnung für Politik per Video-Schalte in Delmenhorst? Von Kai Hasse | 23.06.2023, 06:13 Uhr

Eine Absage an die Online-Teilnahme an Hybrid-Sitzungen des Stadtrates kann politische Folgen haben. Die Brisanz wird deutlich am Beispiel des Ratsherrn Joschka Kuty. Aber es könnte einen weiteren Anlauf für Politik per Video-Schalte geben.