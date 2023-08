André Thomsen hat genug, er will künftig etwas kürzertreten, mehr Zeit für sich und seine Familie haben. So ist die Entscheidung gereift, die Pluspunkt-Apotheke an der Langen Straße 108 in andere Hände zu geben. In gute Hände, versteht sich, das ist ihm wichtig. Und so öffnet sich für die Mitarbeiterin Jasmina Zahirovic eine Tür, durch sie bereitwillig geht.

„Als kleines Mädchen habe ich draußen gespielt, Pflanzen gesammelt und mir vorgestellt, wie ich mit Pflanzen Menschen heilen kann“, sagt die 35-Jährige. Draußen, das war damals in Bosnien, ihrer Heimat. Dort hat eine besondere Geschichte begonnen, in der jetzt mit der Übernahme der Apotheke ein weiteres Kapitel geschrieben wird. Denn der Weg der Apothekerin ist speziell.

Großer Schritt in eine neue Zukunft

Im September 2019 hat sich Jasmina Zahirovic entschieden, ihre Heimat zu verlassen. Für ihren Beruf, für ihre Zukunft. Leicht gefallen ist ihr der Schritt nicht. In Bosnien hat sie ihre Freunde, ihre Familie. Aber eben auch: wenig Perspektiven. Sie ist da schon fertig mit ihrem Studium, ist ausgebildete Apothekerin. Doch in diesem Beruf sei es in Bosnien nicht leicht. „Es herrscht Korruption“, sagt sie. Der Weg in die Selbstständigkeit sei ihr verbaut gewesen.

Die Entscheidung fällt. Es geht nach Deutschland. Bremen ist das Ziel. Mit einem Visum für Arbeitsplatzsuchende. „Ich konnte kein Wort Deutsch“, sagt sie. Sie besucht Intensiv-Sprachkurse, büffelt, paukt, lernt. Macht schnell Fortschritte, schafft in kurzer Zeit das notwendige Niveau, um bei der Apothekenkammer Anerkennung zu finden. In Bosnien hatte sie zuletzt als Key-Account-Managerin gearbeitet, im weitesten Sinn auch in der Gesundheitsbranche. Jetzt muss sie sehen, dass ihr Studium auch in Deutschland anerkannt wird. Papierkram.

Die Pluspunkt-Apotheke in Delmenhorst steht vor einem Inhaberwechsel.

Keine leichte Zeit, aber sie boxt sich durch, findet ihren heutigen Freund, der ihre Deutschkenntnisse noch verbessert und selbst jetzt auch ein paar bosnische Begriffe kennt. Sie hospitiert anfangs in Apotheken, lernt die Fachbegriffe auf Deutsch. Im Mai 2022, sie hat da bereits Kontakte zur Gruppe der Pluspunkt-Apotheken, wechselt sie nach Delmenhorst, wird Mitarbeiterin von André Thomsen. „Ich habe immer gesagt, dass ich sehr schnell eine eigene Apotheke führen will“, sagt sie. Es fügt sich, der eine will aufhören, sie will starten. Es passt einfach. Und so wird sie jetzt Verantwortung übernehmen für 17 Mitarbeiter, für eine gut eingeführte Apotheke, für alle Stamm- und Neukunden. „Meine Vision ist seit Kindheitstagen dieselbe geblieben: Ich will Menschen helfen“, sagt sie.

Gutscheine und kleine Überraschungen

Am 1. und 2. September gibt es zur Feier der Übernahme in der Apotheke Gutscheine und kleine Überraschungen für die Kunden. Ein bisschen soll der Neustart gefeiert werden. Das beliebte Rabatt-System der Apotheke bleibt erhalten. Team, Service und Beratung bleiben ebenfalls gleich, punktuell will Jasmina Zahirovic später kleinere Dinge ändern. Mit ihrem Vorgänger ist sie sich einig: „Weniger Bürokratie wäre für alle Apotheken sinnvoll, vieles ist überreguliert“, sagt sie. Aber, das ist ihr wichtig, weil sie es aus ihrer Heimat durchaus anders kennt, das deutsche Gesundheitssystem sei im internationalen Vergleich insgesamt herausragend. Noch immer. Das müsse man sich bewusst machen, bei aller Kritik und bei allen Möglichkeiten zur Verbesserung.

In ihrer Freizeit kocht die Apothekerin übrigens gern. „Kochen und essen, das sind meine Lieblingsbeschäftigungen“, sagt sie und lacht. Essen in der Gemeinschaft, das sei in Bosnien eben Kultur. An ihre Heimatstadt Tuzla denkt sie oft, die Pluspunkt-Apotheke und Delmenhorst sollen jetzt aber endgültig ein neues Zuhause werden.