Stabwechsel beim Delmenhorster Jobcenter: Frauke Ahrens (41) übernimmt zum Jahresende die Geschäftsführung von Frank Münkewarf (61), der in Altersteilzeit wechselt. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Lösungen gegen die Arbeitslosigkeit Neue Jobcenter-Chefin Frauke Ahrens: „Freue mich richtig auf Delmenhorst“ Von Frederik Grabbe | 04.07.2023, 19:30 Uhr

An der Spitze des Jobcenters kündigt sich zum Jahresende ein Wechsel an. Frauke Ahrens übernimmt von Frank Münkewarf die Leitung der Geschäfte. Nach Jahren der Krisen, die auch das Jobcenter erfassten, will sie sich als Lösungsfinderin etablieren.